Александр Гацкан покинет "Ростов" после игры со "Спартаком"

Капитан "Ростова" Александр Гацкан покидает команду.
"Между "Ростовом" и Александром достигнута договоренность и понимание по поводу продолжения карьеры полузащитника. Гацкан — амбициозный футболист, который хочет играть в каждом матче. Понимая желание капитана, клуб не стал препятствовать его уходу.
Александр – один из лидеров клуба в последние 10 лет, и мы всегда будем помнить и ценить тот вклад, который он внес в успехи команды.
Матч "Ростов" — "Спартак", который состоится 20 июля, станет последним для Александра в составе нашего клуба. Приглашаем всех болельщиков желто-синих на игру, чтобы выразить благодарность и уважение Гацкану. Спасибо за всё, Капитан!", - говорится на официальном сайте клуба.