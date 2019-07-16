Фестиваль футбола "Зенита" в семи городах России посетило более 80 тысяч человек

"Зенит" провел фестиваль футбола в семи городах России: Владивостоке, Омске, Челябинске, Тюмени, Перми, Нижнем Новгороде и Волгограде.Во всех городах тренеры академии "Зенита" провели отбор. Из более двух тысяч ребят были отобраны 42 человека, которые с 29 июля по 11 августа пройдут сбор в футбольной школе "Зенита". В ходе сборов состоятся тренировки с игроками академии "Зенита" и "Барселоны", мастер-классы от футболистов основного состава, поход на матч "Зенит" — "Краснодар" с экскурсией по стадиону, а также обширная культурная программа.Большой фестиваль футбола "Зенита" посетило более 80 тысяч человек. Для гостей была доступна насыщенная развлекательная программа: более 30 футбольных и интерактивных аттракционов, VR-экскурсия по "Газпром Арене", выступления творческих коллективов, участие первых лиц городов, торжественные церемонии награждения. Все гости фестиваля смогли сфотографироваться с кубком, вручаемым чемпионам России.