Михаил Грушевский: такими темпами Егоров не завершит этот сезон на своём посту

- Необходимо начать с сэйва Игоря Акинфеева в концовке встречи, - начал Грушевский. - Если бы не это спасение - вспоминали бы мы сейчас матч против "Уфы" (2:2), который сильно подпортил ЦСКА концовку прошлого сезона. Потеря двух очков в сегодняшнем матче накалило бы и без того нервозную обстановку в нашем клубе. Наверняка нервничает главный тренер, лидеры команды, но сегодняшняя победа хоть и не была добыта как-то гипер убедительно, но она безумно важна. В преддверии дерби мы выйдем на очень тяжёлую встречу в приподнятом настроении.
Что же касается состояния команды, думаю, игру против "Локомотива" мы начнём в три центральных защитника. Вопрос в том, кто сыграет на левом фланге. Скорее всего, это будет Обляков, может сыграть и Ефремов, но, думаю, выбор будет в пользу первого. В преддверии дерби меня радует возвращение в строй Дивеева, он будет полезен команде в столь важной встрече.
Тяжело говорить о "Локомотиве", поскольку я увидел две версии этой команды: первая была в матче за Суперкубок России против "Зенита" (3:2), где "железнодорожники" предстали организованной, контратакующей командой, показывающей порой какие-то невероятные комбинации. Но была и встреча против "Рубина" (1:1), где "Локомотив" ничем не поразил и выглядел довольно средне. Поэтому предсказать состояние соперника к 28 июля сейчас сложно.
Но "армейцам" куда важнее собственное состояние, и мне кажется, что ЦСКА будет прибавлять, сегодняшний матч показал определённые основания для оптимизма. Хотя в минувшей встрече на 73-й минуте участником очень жёсткого эпизода стал важнейший игрок команды Марио Фернандес, получивший по ногам после грубого подката сзади со стороны соперника. В итоге фоливший игрок отделался "горчичником", что возмутило даже Акинфеева, который вскоре тоже получил карточку за споры с Турбиным, указывая на необходимость показать игроку "Оренбурга" красную карточку.
Учитывая что уже произошло в нашем футболе за два неполных тура, такими темпами руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров не завершит этот сезон на своём текущем посту. Не знаю почему так получается, но складывается так, будто самые одиозные арбитры ставятся на игры определённых команд. Егоров довольно дерзко, а иногда по-хамски отвечает на претензии в свой адрес руководителям клубов и тренерам, но нельзя назвать такие вещи достойным ответом для человека этой должности. Назначения арбитров, которые не способны на должном уровне отработать матч РПЛ, будь-то ЦСКА - "Оренбург" или "Спартак" - "Сочи", могут ускорить уход Егорова со своего поста.
Михаил Грушевский: такими темпами Егоров не завершит этот сезон на своём посту
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Оренбурга" (2:1) в 2-м туре Премьер-Лиги.
kp.ru
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