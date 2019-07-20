Бывший игрок "Зенита" и сборной России Андрей Аршавин прокомментировал ошибки на старте сезона вратаря питерского клуба Андрея Лунёва:
- Четыре пропущенных гола в двух матчах — не многовато?
- С одной стороны, это много. Но повторюсь, "Локомотив" забивал классные мячи. Плюс, Андрей Лунев ищет себя. Но надеюсь, что лимит его ошибок на сезон уже исчерпан — дальше пойдет по накатанной. И все будет хорошо, - приводит слова Аршавина sport24.
Аршавин: надеюсь, лимит ошибок Лунева на сезон исчерпан
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