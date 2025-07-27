"Аль-Джазира" заинтересован в Роше, мы ведём переговоры. Но ЦСКА не хочет отпускать игрока", - цитирует представителя Sferico Sport Management "Чемпионат".
Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года - защитник провел за московский клуб во всех турнирах 105 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.
"Аль-Джазира" заинтересована в защитнике ЦСКА Роше
В агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильца.
Фото: "Чемпионат"