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"Аль-Джазира" заинтересована в защитнике ЦСКА Роше

В агентстве Sferico Sport Management, представляющем интересы защитника ЦСКА Виллиана Роши, высказались о будущем бразильца.
Фото: "Чемпионат"
"Аль-Джазира" заинтересован в Роше, мы ведём переговоры. Но ЦСКА не хочет отпускать игрока", - цитирует представителя Sferico Sport Management "Чемпионат".

Виллиан Роша выступает за ЦСКА с сентября 2022 года - защитник провел за московский клуб во всех турнирах 105 матчей и отметился 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 30-летнего бразильца в 6 миллионов евро, контракт футболиста с клубом рассчитан до июня 2027 года.

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