Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 1 2 1
АхматПерерыв
Оренбург
17:30
Динамо МхНе начат
Рубин
20:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
17:00
ТорпедоНе начат
Родина
18:30
Спартак КостромаНе начат
Факел
19:00
УфаНе начат

В "Спартаке" высказались о возможном переходе Пальцева

Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о возможном переходе защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Цифры не комментирую. Спортивный блок вел переговоры раньше, не за день до матча. Но на данный момент переговоры остановлены", - цитирует Малышева "РБ Спорт".

Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может приобрести защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева за 3-5 миллионов евро.

В прошлом сезоне футболист провел за махачкалинский клуб во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится