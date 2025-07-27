"Цифры не комментирую. Спортивный блок вел переговоры раньше, не за день до матча. Но на данный момент переговоры остановлены", - цитирует Малышева "РБ Спорт".
Ранее сообщалось, что московский "Спартак" в летнее трансферное окно может приобрести защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева за 3-5 миллионов евро.
В прошлом сезоне футболист провел за махачкалинский клуб во всех турнирах 34 матча и отметился 1 голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 24-летнего защитника в 2,5 миллиона евро.
В "Спартаке" высказались о возможном переходе Пальцева
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев высказался о возможном переходе защитника махачкалинского "Динамо" Валентина Пальцева.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала