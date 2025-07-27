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Кузьмичев: понимаю Пиняева, который отказался от перехода в ЦСКА

Футбольный агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева, высказался об отказе футболиста переходить в ЦСКА.
Фото: ФК "Локомотив"
"Мы же знаем, что у Сергея есть цель — со временем перебраться в европейский чемпионат. Переход в ЦСКА усложнил бы реализацию этой задачи. Армейцы заплатили бы за него большие деньги. Соответственно, и отступные в его контракте были бы в два — два с половиной раза выше, чем сейчас. Если исходить из этого, то я Пиняева понимаю", - цитирует Кузьмичева "СЭ".

Ранее сообщалось, что ЦСКА активировал опцию выкупа полузащитника "Локомотива" Сергея Пиняева - сумма выкупа составила 900 миллионов рублей, однако футболист отказался от перехода. Игрок сборной России заявлял, что хочет попробовать свои силы в европейском чемпионате.

В прошлом сезоне Сергей Пиняев вышел на поле в 38 встречах и записал на свой счет 11 забитых мячей и 8 результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего футболиста в 8 миллионов евро, контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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