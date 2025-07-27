Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
ЦСКА
2 - 1 2 1
АхматПерерыв
Оренбург
17:30
Динамо МхНе начат
Рубин
20:00
ЗенитНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 2 1 2
СКА-ХабаровскЗавершен
Нефтехимик
17:00
ТорпедоНе начат
Родина
18:30
Спартак КостромаНе начат
Факел
19:00
УфаНе начат

"Спартак" сам себя прибил". Дзюба - о поражении красно-белых от "Балтики"

Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал поражение московского "Спартака" от "Балтики" во 2 туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Акрон"
"Спартак", конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена и нам тоже интересно, как ребята себя проявят", - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

Вчера, 26 июля, московский "Спартак" на своем поле потерпел разгромное поражение от "Балтики" во 2 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3. В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве после удаления форварда Антона Заболотного, а во второй половине встречи красную карточку получил полузащитник Маркиньос.

В 3 туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", который во 2 туре РПЛ одержал выездную победу над "Сочи" со счетом 4:0.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится