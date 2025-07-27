"Спартак", конечно, своими удалениями сам себя прибил. Но это не наши проблемы. А Кубок — это то поле, где шанс дают игрокам, которые меньше играют и могут проявить себя. Будут появляться новые имена и нам тоже интересно, как ребята себя проявят", - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".
Вчера, 26 июля, московский "Спартак" на своем поле потерпел разгромное поражение от "Балтики" во 2 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 0:3. В первом тайме красно-белые остались в меньшинстве после удаления форварда Антона Заболотного, а во второй половине встречи красную карточку получил полузащитник Маркиньос.
В 3 туре чемпионата России команда Деяна Станковича сыграет на выезде с тольяттинским "Акроном", который во 2 туре РПЛ одержал выездную победу над "Сочи" со счетом 4:0.
"Спартак" сам себя прибил". Дзюба - о поражении красно-белых от "Балтики"
Нападающий "Акрона" Артем Дзюба прокомментировал поражение московского "Спартака" от "Балтики" во 2 туре РПЛ (0:3).
Фото: ФК "Акрон"