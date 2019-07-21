Юрий Сёмин: Гильерме сыграл великолепно

Главный тренер "Локомотива" подвёл итоги матча против "Тамбова" (2:1):- Мне казалось, что во втором тайме нужен был третий центральный защитник. Мы провели его не лучшим образом. Но я не решился выпустить Хеведеса.Первый матч с «Рубином» мне понравился. Два тайма было хороших, не то, что сегодня. Если бы не додавили первый тайм, второй было бы очень тяжело.Гильерме сыграл великолепно. Все, что мог, он взял. Он один из тех игроков, кто сыграл сегодня стабильно.Мы рады, что у нас есть три очка и благодарим болельщиков, за то, что поддержали нас. Жизнь продолжается, - приводит слова тренера sport24.