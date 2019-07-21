Бранислав Иванович: бывшие одноклубники? В футболе все меняется быстро, они больше не твои друзья Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал победу над "Сочи" (2:0) в рамках второго тура чемпионата России Фото: официальный сайт "Зенита"

- Было душно, тяжело физически. Все отдали свой максимум. Очень тяжелая игра получилась. После первого гола нам было легче играть, возникали моменты. Забили бы раньше, было бы лучше и легче. Довольны тем, что заработали три очка.



- Что спрашивали у судьи, когда он назначил пенальти?



- Мне не было понятно, почему он не показал красную карточку. Он назвал причину. Какую? Спросите его.



- Он сказал, что это не фол последней надежды, поэтому не нужно двойное наказание?



- Откуда вы знаете? Это не важно. Фол был откровенный. Его было видно.



Стадион? Очень красиво получилось. Я первый раз здесь, была очень приятная атмосфера. Рад, что было столько болельщиков.



Моменты у "Сочи" во втором тайме? У них были хорошие моменты. Если бы они забили, нам было бы тяжело. Хорошо, что они не реализовали свои моменты. Эпизодами мы опускали ниже, потому что в футболе главное результат.



В "Сочи" много моих бывших одноклубников? В футболе так бывает, все меняется быстро. Они больше не твои друзья, на поле так бывает, - приводит слова игрока корреспондент Rusfootball.info