Александр Соболев рассказал о том, как его не взяли в ЦСКА и "Локо"

Форвард "Крыльев Советов" вспомнил, как он пытался пробиться в московские клубы:
- Сначала я в ЦСКА приехал. Потренировался недельку, а потом в контрольном матче мы играли против парней 1998 года рождения. Я тогда впервые в жизни играл крайнего полузащиника: минут 30 бегал по флангу без мяча. Потом подали на дальнюю штангу, и я первым, наверное, касанием забил. Ну а после игры сказали что-то вроде: "Ты хороший, будем за тобой следить". Короче, из серии "Мы вам перезвоним".
А в "Локо" тренировался — всё вроде нормально было. Тренер был доволен, что-то подсказывал. А потом у нас игра — мне говорят, что мне не надо на неё. Ну и понял, что ловить тут нечего. То есть мне даже "нет" не сказали. Когда не попал в состав на игру, собрал вещи и уехал домой, - цитирует игрока sport24.
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