Полузащитник "Оренбурга" поделился ожиданиями от грядущего матча против действующего чемпиона России в рамках 3-го тура РПЛ:
- Раздражают ли разговоры о том, что в силу определённых причин «Зениту» гарантированы шесть очков в матчах с "Оренбургом"? Даже не знаю, что сказать насчёт этих разговоров. Это просто некрасиво и, я бы сказал, невежливо. Так могут мыслить только люди, которые или вообще не знают футбол и не разбираются в нём, или смотрят на него очень поверхностно.
Любой, кто находится внутри нашего клуба и команды "Оренбург", понимает, что мы будем биться за победу в матче с "Зенитом". И сделаем всё для того, чтобы набрать очки в любой встрече с ними, в том числе ближайшей. А ещё лучше — победить, - цитируют Малярова "Известия".
Никита Маляров: "Оренбург" будет биться с "Зенитом" за победу
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