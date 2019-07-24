Об этом сообщил Василий Конов в своём телеграм-канале:
- Сегодня у ростовского СКА первый домашний матч в новом сезоне. Сегодня же перестаёт быть секретом, что на работу в СКА вышел Стас Меркис, который уже прилетел в Ростов. По моей информации его представили в должности руководителя департамента новых медиа клуба.
СКА строит амбициозный проект и Стас должен помочь с коммуникацией, СММ и стратегией развития клуба в информационном поле. Не знаю как смогли уговорить его оставить Енисей, но рад за Стаса, - сообщил журналист.
Бывший пресс-атташе "Енисея" Станислав Меркис будет работать в ростовском СКА
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