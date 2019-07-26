Форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал, какие цели преследует:
- Цель на ближайшее время?
– Прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше – несколько. Это будет здорово для моей карьеры и для команды.
И вторая задача – забивать как можно больше
– Способность, которой тебе хотелось бы обладать?
– Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь – наоборот.
Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты со своими товарищами празднуешь победу, - сказал игрок клубной пресс-службе.
Понсе: цели на ближайшее время? Выиграть один турнир, а лучше – несколько
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