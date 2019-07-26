Понсе: цели на ближайшее время? Выиграть один турнир, а лучше – несколько

Форвард московского "Спартака" Эсекьель Понсе рассказал, какие цели преследует:

- Цель на ближайшее время?

– Прежде всего выиграть по крайней мере один турнир, а лучше – несколько. Это будет здорово для моей карьеры и для команды.

И вторая задача – забивать как можно больше

– Способность, которой тебе хотелось бы обладать?

– Хотел бы всегда выигрывать, потому что, когда проигрываешь, чувствуешь себя плохо, а когда выигрываешь – наоборот.

Это эмоции в раздевалке, ни с чем не сравнимые, ты со своими товарищами празднуешь победу, - сказал игрок клубной пресс-службе.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Спартак Понсе
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