Руслан Камболов: "Краснодар" был хорош в завершающей стадии

Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов, присоединившийся к клубу в минувшее межсезонье, прокомментировал разгром "Сочи" в домашнем матче.



– С вашим появлением и появлением Вильены "Краснодар" стал больше бить из-за штрафной. Это такая тренерская установка?

– Нет, мне кажется, у каждого тренера такие требования. Если есть возможность, всегда надо бить по воротам. Сегодня тоже получилось хорошо, мы пару раз хорошо приложились. Как раз после удара Тони (Вильены – прим.) Игнатьев и добил.



– "Краснодар" – это та команда, в которой вы уже свой? Или еще нужно поработать над взаимопониманием?

– В любом случае, обновилась команда. Это и мне, и другим ребятам надо работать над взаимодействиями, над требованиями тренера. Есть, конечно, чем заняться.



– Визуально матч против "Сочи" дался вам легко. Так ли это на самом деле?

– На самом деле, очень тяжелая игра была. Может, со стороны так казалось, но вот если сейчас в раздевалку зайти, то будет видно, что ребята очень устали. "Сочи" очень хорошо начали игру. Может, они играли больше от обороны, но у них были хорошие контратаки.



– Что стало определяющим в сегодняшней победе?

– Наверное, то, что мы были хороши в завершающей стадии. Игнатьев очень хорошо, например, сыграл на опережении, забив первый гол. Считаю, в принципе, мы неплохо выбегали в контратаки. Наверное, мы показали сегодня упорство.



– Сегодня был ваш первый матч на стадионе "Краснодар". Что можете сказать про атмосферу?

– Я здесь играл против "Краснодара", когда выступал за "Рубин". Очень впечатляет стадион, а поддержка – вдохновляет.



– "Краснодару" предстоит сыграть следующие два матча с очень сильными соперниками – "Зенитом" и "Порту". Кто из них более опасен?

– Ну, не знаю. Мы, наверное. (смеется)



– Но тем не менее?

– Тяжело сказать. "Порту" – европейского уровня команда. "Зенит" тоже очень сильный клуб.



– "Краснодар" готов к этим играм? Есть сыгранность и взаимопонимание?

– Ну, мы готовились сейчас к "Сочи", а с понедельника начнем подготовку к следующей игре.



– 77-ой номер, который вы выбрали, что-то обозначает для вас?

– Просто выбрал свободный красивый номер, одинаковые цифры.



Источник: www.rusfootball.info