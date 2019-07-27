Руслан Камболов: "Краснодар" был хорош в завершающей стадии

Полузащитник "Краснодара" Руслан Камболов, присоединившийся к клубу в минувшее межсезонье, прокомментировал разгром "Сочи" в домашнем матче.
– С вашим появлением и появлением Вильены "Краснодар" стал больше бить из-за штрафной. Это такая тренерская установка?
– Нет, мне кажется, у каждого тренера такие требования. Если есть возможность, всегда надо бить по воротам. Сегодня тоже получилось хорошо, мы пару раз хорошо приложились. Как раз после удара Тони (Вильены – прим.) Игнатьев и добил.
– "Краснодар" – это та команда, в которой вы уже свой? Или еще нужно поработать над взаимопониманием?
– В любом случае, обновилась команда. Это и мне, и другим ребятам надо работать над взаимодействиями, над требованиями тренера. Есть, конечно, чем заняться.
– Визуально матч против "Сочи" дался вам легко. Так ли это на самом деле?
– На самом деле, очень тяжелая игра была. Может, со стороны так казалось, но вот если сейчас в раздевалку зайти, то будет видно, что ребята очень устали. "Сочи" очень хорошо начали игру. Может, они играли больше от обороны, но у них были хорошие контратаки.
– Что стало определяющим в сегодняшней победе?
– Наверное, то, что мы были хороши в завершающей стадии. Игнатьев очень хорошо, например, сыграл на опережении, забив первый гол. Считаю, в принципе, мы неплохо выбегали в контратаки. Наверное, мы показали сегодня упорство.
– Сегодня был ваш первый матч на стадионе "Краснодар". Что можете сказать про атмосферу?
– Я здесь играл против "Краснодара", когда выступал за "Рубин". Очень впечатляет стадион, а поддержка – вдохновляет.
– "Краснодару" предстоит сыграть следующие два матча с очень сильными соперниками – "Зенитом" и "Порту". Кто из них более опасен?
– Ну, не знаю. Мы, наверное. (смеется)
– Но тем не менее?
– Тяжело сказать. "Порту" – европейского уровня команда. "Зенит" тоже очень сильный клуб.
– "Краснодар" готов к этим играм? Есть сыгранность и взаимопонимание?
– Ну, мы готовились сейчас к "Сочи", а с понедельника начнем подготовку к следующей игре.
– 77-ой номер, который вы выбрали, что-то обозначает для вас?
– Просто выбрал свободный красивый номер, одинаковые цифры.
Источник: www.rusfootball.info
Руслан Камболов: "Краснодар" был хорош в завершающей стадии
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