"Арсенал" - "Ростов": составы команд

Стали известны составы "Арсенала" и "Ростова" на матч 3-го тура чемпионата России.

"Арсенал": Нигматуллин, Хагуш, Григалава, Беляев, Альварес, Ткачев, Ломовицкий, Лесовой, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Довбня, Володько, Коне, Горбатенко, Пантелеев, Банда, Кангва, Аджоев.

"Ростов": Песьяков, Козлов, Чернов, Сигурдссон, Чистяков, Ионов, Норманн, Байрамян, Еременко, Попов, Шомуродов.

Запасные - Бабурин, Фролкин, Логашов, Вилюш, Зуев, Глебов, Хаджикадунич, Саплинов, Долгов, Сигурдарсон.

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Арсенал Ростов
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