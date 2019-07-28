Главный тренер "Зенита" Сергей Семак после победы над "Оренбургом" (2:0) в матче 3-го тура РПЛ отметил, что петербургскому клубу нужны усиления состава перед началом еврокубкового сезона.
"На данном этапе нам нужно проделать большую работу, чтобы хорошо сыграть в Лиге чемпионов. Хотелось бы усиления. Надеюсь, что 1-2 игроков удастся подписать", - цитирует Семака Sport24.ru.
Сергей Семак: хотелось бы усиления перед Лигой чемпионов. Надеюсь, удастся подписать 1-2 игроков
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