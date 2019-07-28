Защитник "Зенита" Денис Терентьев прокомментировал победу над "Оренбургом" (2:0) в матче 3-го тура РПЛ.
"Прежде всего на ходе игры сказался гол в начале матча, поначалу никто даже не понял, что произошло, как будто матч начали заново. Сначала мы неплохо контролировали игру, но потом "Оренбург" пошел большими силами вперед со своими прострелами с полуфлангов, против которых не так просто защищаться. Хорошо, что все так сложилось.
Это моя привычная позиция (Терентьев играл правого защитника), нужно было втянуться с первых минут, и вроде бы получилось неплохо. Однако потом стало тяжеловато — и мне, и всей команде. Но в этом нет ничего необычного — все привычно.
Да, в концовке у них было несколько хороших моментов, кроме того, они апеллировали к судье, но я еще не видел момент, не знаю, был ли там пенальти. В конце была нервозность", - цитирует Терентьева Sport24.ru.
Денис Терентьев: на ходе игры с "Оренбургом" сказался быстрый гол. Поначалу не поняли, что произошло
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