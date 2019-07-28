Защитник "Оренбурга" Михаил Сиваков заявил, что не согласен с решением арбитра встречи 3-го тура против "Зенита" (0:2) назначить пенальти в ворота оренбуржцев. Встречу обслуживал Сергей Карасев.
"Игра тяжелая была. Тяжело пропускать на первых секундах, но можем винить только себя, потому что были хорошие моменты, чтобы сравнять счет и в первом тайме. В наши ворота такой неоднозначный пенальти поставили, а в ворота соперника, когда были спорные ситуации, арбитр решил не ставить. То есть, у нас имеются определенные вопросы.
Конечно, расстройство присутствует. Неприятно проигрывать, даже несмотря на то что это был "Зенит". Тем более, это у нас первая домашняя игра была. Мы были решительно настроены набрать три очка. Но, как показала игра, не удалось этого сделать", - цитирует Сивакова официальный сайт "Оренбурга".
Михаил Сиваков: у нас есть определенные вопросы к судейству
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»