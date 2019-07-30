Бывший главный тренер "Динамо" Андрей Кобелев объяснил, почему полузащитник Александр Самедов часто менял клубы.
"Футбол – это отдельная стезя. Часто бывает так, что где-то тебя не понял тренер, где-то ты не пришелся ко двору. Много факторов, которые влияют на переход игрока. Это совсем не говорит о том, что футболиста после такого можно считать скандалистом или предателем", - цитирует Кобелева Russia Today.
Андрей Кобелев заявил, что Самедова нельзя считать скандалистом и предателем
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