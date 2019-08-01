Бывший скаут "Арсенала" и "Эвертона" Павел Кучеров прокомментировал интерес "Спартака" к полузащитнику АЗ Гусу Тилу.
"В АЗ очень хотят, чтобы этот трансфер состоялся, тем более, если он будет реализован за хорошие деньги. Сам Тил, наверное, сейчас спит и видит, как переходит в "Спартак" и подписывает с ним контракт на новых условиях.
Почему перспективный Тил рассматривает проблемный "Спартак"? Нужно понимать, что рядом с АЗ находится европейский топ-клуб, что касается работы по раскручиванию молодых футболистов — это амстердамский "Аякс", там всего 30 километров езды. И Гус Тил туда еще пока не попал. Думаю, что если бы Тила хотел "Аякс", это было бы куда более логичным продолжением карьеры — дальше тебе открывается вся Европа, а дальнейший трансфер оценивается не в 12-15 миллионов евро, а в 50, 60, 70 или 80. Значит, еще не пришел такой час. А сейчас появилось интересное (в первую очередь — с точки зрения финансов) предложение от «Спартака» для АЗ и самого Тила", - цитирует Кучерова "Матч ТВ".
Павел Кучеров: Тил сейчас спит и видит, как переходит в "Спартак"
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