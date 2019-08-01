Юрий Лодыгин подпишет контракт с клубом из Турции

Бывший голкипер "Зенита" Юрий Лодыгин продолжит карьеру в Турции, сообщает Transfer Merkezi.На россиянина претендует "Газиантепспор", клуб предложил 29-летнему футболисту контракт на два года.Лодыгин уже прошел медицинское обследование. Напомним, что с 2013 года он выступал за "Зенит", однако в прошлом сезоне потерял место в составе и часть сезона провел в аренде в "Олимпиакосе". Там он сыграл в двух встречах, где пропустил один мяч.