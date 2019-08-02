В официальном магазине клуба на витрине была зафиксирована футболка с номером 8, и фамилией Малком - сообщает спорт24, приводя соответствующее фото.
Сам Малком в сезоне 2018/19 принял участие в 24 матчах "Барселоны", в которых он забил 4 мяча и сделал 2 голевых передачи.
Отметим что "Барселона" планирует, https://www.rusfootball.info/spain/1146569611-barselona-planiruet-zarabotat-150-mln-evro-na-prodazhe-igrokov.html до апреля 2020 года заработать на трансферах игроков порядка 250 млн. евро. В первую очередь на нынешнее летнее трансферное окно речь идёт о вариантах для продажи Филиппа Коутиньо, Малкома и Алькантара - ранее сообщал ESPN, ссылаясь на собственные источники в клубе. Этих игроков в "Барселоне" хотят продать в первую очередь.
Также, по словам источника, рассматриваются варианты продажи Ивана Ракитича, Самюэля Умтити и Артура Видаля. Но намеренно форсировать эти продажи испанцы не намерены.
Источник: Спорт 24
В магазине "Зенита" появилась футболка Малкома
"Зенит" ещё официально не объявил о трансфере 22-летнего нападающего из "Барселоны", но, похоже это уже лишь формальность и дело времени.
Фото футболки Малкома в магазине клуба. Фото: Спорт24
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