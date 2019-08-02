В магазине "Зенита" появилась футболка Малкома

"Зенит" ещё официально не объявил о трансфере 22-летнего нападающего из "Барселоны", но, похоже это уже лишь формальность и дело времени.

Фото футболки Малкома в магазине клуба. Фото: Спорт24