Тренер "Рубина" Роман Шаронов перед открытой тренировкой команды поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 4-м туре РПЛ.
"Что касается предстоящего матча с ЦСКА, то все идет по плану. Бегич и Закиров? Восстанавливаются.
У армейцев есть игроки, которые долго выступают за клуб, тот же Акинфеев, Марио Фернандес. Понятно, что в прошлом году у команды произошли изменения, они выбрали определенный курс развития, но у них есть свое лицо", - цитирует Шаронова Sport24.ru.
Роман Шаронов: подготовка к игре с ЦСКА идет по плану. Бегич и Закиров восстанавливаются
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