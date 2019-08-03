"Локомотив" и португальский полузащитник Мануэл Фернандеш не станут подписывать новый контракт. Об этом сообщил агент 33-летнего игрока Паулу Барбоза.
Фернандеш выступал за московский "Локомотив" с 2014 по 2019 год. Летом текущего года его контракт с российским клубом подошел к концу, но футболист не был заинтересован в заключении нового соглашения с железнодорожниками.
"Движения по новому контракту нет. Мы уже не ждем предложения от "Локомотива". Где продолжит карьеру Мануэл? Поживем - увидим", - цитирует Барбозу ТАСС.
"Локомотив" и Фернандеш не будут подписывать новый контракт
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