» » Сергей Силкин: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество

Сергей Силкин: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество

Сергей Силкин: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервью Rusfootball.info прокомментировал игру своей экс-команды в матче 4-го тура Премьер-Лиги против "Спартака" (0:0).

- О матче:

Желание перехлёстывало у обоих коллективов, как обычно в дерби это и бывает. Я думал, что будет ничья, но результативная. Удаление скорректировало ход матча: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество, команда не рисковала. Бились все до конца, отсюда и ничейный результат.

Динамовцы совсем недавно уже играли в большинстве, но в итоге пропустили. Возможно, психологически тот матч с "Рубином" сказался на команде, поэтому она не стала сегодня дожимать "Спартака". В равных составах "Динамо" неплохо смотрелось, но сегодня чего-то не хватило. Ещё и Жиго мог забить в концовке встречи, хотя перед этим он же, как мне кажется, сфолил на Грулёве в своей штрафной. Но судейство в целом было нормальным, все моменты невозможно увидеть. Результат по игре.

Удаление Понсе? Никаких вопросов. Ну куда... прямой ногой в грудь вратарю... сегодня так уже никто не играет. Полагаю, что возможна дисквалификация сразу на несколько матчей, и это было бы справедливо.

- Об игре Шарля Каборе, а также о дебюте Клинтона Н'Жье в "Динамо" и Андре Шюррле в "Спартаке":

Немец очень прилично вышел и обострял. Про Н'Жье пока трудно говорить, он ничего сегодня не показал. А что касается Каборе, он выполняет огромный объём работы, и ошибки, которые он допускал в конце, говорят, пожалуй, о не лучших физических кондициях. Первый матч за "Динамо" он провалил, было видно что функционально он не готов. Потом с "Уралом" он был одним из лучших на поле, а сегодня вновь сказалась усталость, отсюда и ошибки. Но он проделал огромную работу и скоро наберёт оптимальную форму.

- О матче следующего тура "Динамо" - "Зенит":

В прошлом году питерцы тоже считались абсолютными фаворитами матча в Москве, но победило "Динамо". Конечно, многое зависит и от результата питерцев в матче с "Краснодаром", настроение перед выездом в столицу сыграет не малую роль. А вообще, многие отмечают, что динамовцы стабильно выдают качественные первые таймы в стартовавшем сезоне, они очень организованы и активны в первые 45 минут. И если они смогут что-то созидать, а не обороняться все 90 минут, "Динамо" сможет рассчитывать на очки в матче с чемпионом.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Силкин Динамо Спартак
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Джордан Ларссон: "Спартак" известен за пределами России в том числе благодаря своим фанатам
Сергей Семак: "Зенит" должен был выигрывать 6
Сергей Матвеев: ничья с "Зенитом", чемпионом страны, на его поле - неплохой результат
Актер Петров: Максименко сыграл в стиле Кана, а Шюррле фанаты "Спартака" встретили по-русски 2
Олег Кононов: будем ещё ближе общаться с болельщиками "Спартака" 6
Гол Дзюбы спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром" 106
Сергей Хусаинов: в ворота "Спартака" должны были дать пенальти за фол Жиго в концовке 10
Андрей Кобелев: много борьбы и беготни, но самого футбола в дерби "Динамо" - "Спартак" было мало
Сергей Кирьяков: у "Динамо" было понятное преимущество после удаления Понсе 1
Сергей Силкин: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество 1
Андрей Червиченко: Понсе, думаю, получит максимально возможную дисквалификацию, матча четыре посидит на трибуне 7
Константин Рауш: моменты были, надо было просто забивать (видео) 2
Валерий Рейнгольд - об удалении Понсе: это абсолютно хулиганская выходка! Он мог вообще Шунина инвалидом сделать 1
Олег Кононов - об удалении Понсе: чисто игровой эпизод! 32
Роман Зобнин: извиняюсь перед Мирзовым ещё раз (видео) 12
Резиуан Мирзов: нельзя говорить, что Понсе подвел команду (видео)
"МЮ" планирует приобрести Манджукича у "Ювентуса"
Валерий Карпин признался, что не удовлетворен результатом матча "Ростов" - "Урал" 1
Фанат крикнул "Наш "Спартак" - суперклуб" на акции протеста в Москве и был задержан через 20 секунд 25
Сергей Рыжиков: мы проиграли 1:2, и это плохо
Достойный сменщик Адриано. Понсе подарил «Динамо» большинство, но команда Хохлова этим не воспользовалась 6
"Спартак" и "Динамо" сыграли вничью 94
Василий Кикнадзе: очень надеюсь, что травма Чорлуки несерьезная 3
Божович: не могу спорить с губернатором через прессу. Он делает всё для команды и может сказать своё мнение 1
"Крылья Советов" - "Локомотив": фотоотчет встречи 1
"Краснодар" - "Зенит": стали известны стартовые составы 10
Славолюб Муслин: с приходом Малкома "Зенит" можно досрочно объявлять чемпионом 11
"Локомотив" и Фернандеш не будут подписывать новый контракт 4
Матс Хуммельс пропустит Суперкубок Германии против "Баварии"
Равиль Сабитов: именно сегодня мне "Локомотив" понравился 1
Все новости