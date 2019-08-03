Сергей Силкин: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество

Бывший главный тренер московского "Динамо" Сергей Силкин в интервьюпрокомментировал игру своей экс-команды в матче 4-го тура Премьер-Лиги против "Спартака" (0:0).Желание перехлёстывало у обоих коллективов, как обычно в дерби это и бывает. Я думал, что будет ничья, но результативная. Удаление скорректировало ход матча: "Спартак" играл осторожно, а "Динамо" не смогло превратить во что-то имевшееся преимущество, команда не рисковала. Бились все до конца, отсюда и ничейный результат.Динамовцы совсем недавно уже играли в большинстве, но в итоге пропустили. Возможно, психологически тот матч с "Рубином" сказался на команде, поэтому она не стала сегодня дожимать "Спартака". В равных составах "Динамо" неплохо смотрелось, но сегодня чего-то не хватило. Ещё и Жиго мог забить в концовке встречи, хотя перед этим он же, как мне кажется, сфолил на Грулёве в своей штрафной. Но судейство в целом было нормальным, все моменты невозможно увидеть. Результат по игре.Удаление Понсе? Никаких вопросов. Ну куда... прямой ногой в грудь вратарю... сегодня так уже никто не играет. Полагаю, что возможна дисквалификация сразу на несколько матчей, и это было бы справедливо.Немец очень прилично вышел и обострял. Про Н'Жье пока трудно говорить, он ничего сегодня не показал. А что касается Каборе, он выполняет огромный объём работы, и ошибки, которые он допускал в конце, говорят, пожалуй, о не лучших физических кондициях. Первый матч за "Динамо" он провалил, было видно что функционально он не готов. Потом с "Уралом" он был одним из лучших на поле, а сегодня вновь сказалась усталость, отсюда и ошибки. Но он проделал огромную работу и скоро наберёт оптимальную форму.В прошлом году питерцы тоже считались абсолютными фаворитами матча в Москве, но победило "Динамо". Конечно, многое зависит и от результата питерцев в матче с "Краснодаром", настроение перед выездом в столицу сыграет не малую роль. А вообще, многие отмечают, что динамовцы стабильно выдают качественные первые таймы в стартовавшем сезоне, они очень организованы и активны в первые 45 минут. И если они смогут что-то созидать, а не обороняться все 90 минут, "Динамо" сможет рассчитывать на очки в матче с чемпионом.