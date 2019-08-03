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Томас Цорн: Тил уже побывал в раздевалке "Спартака" и познакомился с Кононовым

Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн рассказал о переходе в московский клуб полузащитника голландского клуба АЗ Гуса Тила.

Тил сегодня был замечен на трибунах "Открытие Арены" на игре 4-го тура РПЛ против "Динамо". Сообщалось, что он уже подписал контракт с красно-белыми, официальное объявление о трансфере должно произойти в ближайшее время.

"Наверное, все заметили, что Тил посетил сегодняшний матч. Его засветили. С Гусом все хорошо. Он только что посетил команду в раздевалке и познакомился с тренером, что тоже важно. Ждите официального объявления", - цитирует Цорна ФК "Спартак".

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Теги: Цорн Тил Кононов Спартак
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