Осман Кадиев: заявление "Дикой дивизии" кем-то продиктовано. Я на связи со всеми активными болельщиками

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал заявление болельщиков команды в Instagram – аккаунте ДРОО "Клуб болельщиков "Анжи" – "Дикая дивизия". Они потребовали, чтобы он ушел в отставку из-за результатов команды последних лет и финансового состояния клуба.– Я на связи со всеми активными болельщиками и не знаю, кто написал письмо и чья это инициатива. Думаю, что заявление кем-то продиктовано. Я такие вещи даже не хочу комментировать. С людьми, которые представляют "Дикую Дивизию", нахожусь на связи и буквально вчера с ними разговаривал. В интернете за день появляются десятки таких слухов. Я готов поговорить с глазу на глаз со всеми теми, кому интересна судьба "Анжи".– Я ничего не хочу говорить ни о руководстве республики, ни о ФК "Махачкала".