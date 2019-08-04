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Осман Кадиев: заявление "Дикой дивизии" кем-то продиктовано. Я на связи со всеми активными болельщиками

Президент "Анжи" Осман Кадиев прокомментировал заявление болельщиков команды в Instagram – аккаунте ДРОО "Клуб болельщиков "Анжи" – "Дикая дивизия". Они потребовали, чтобы он ушел в отставку из-за результатов команды последних лет и финансового состояния клуба.

– Как отреагировали на это?

– Я на связи со всеми активными болельщиками и не знаю, кто написал письмо и чья это инициатива. Думаю, что заявление кем-то продиктовано. Я такие вещи даже не хочу комментировать. С людьми, которые представляют "Дикую Дивизию", нахожусь на связи и буквально вчера с ними разговаривал. В интернете за день появляются десятки таких слухов. Я готов поговорить с глазу на глаз со всеми теми, кому интересна судьба "Анжи".

– В письме пишут, что в Дагестане появился новый клуб ФК "Махачкала" при поддержке руководства республики, а "Анжи" находится в долгах.

– Я ничего не хочу говорить ни о руководстве республики, ни о ФК "Махачкала".

"СЭ"

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Теги: Кадиев
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