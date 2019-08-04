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Петр Авен: Федун - святой человек

Болельщик "Спартака", банкир Петр Авен в интервью программе Нобеля Арустамяна "Инсайдеры" отметил заслуги владельца красно-белых Леонида Федуна.

"Федун ужасно переживает, ужасно болеет за "Спартак". Он сделал очень много, сохранил команду на самом деле, поддержал ее, когда она могла рухнуть. Который построил стадион, о котором мечтали поколения болельщиков. Он безусловно истратил колосальные деньги на всю эту историю. В каком-то смысле для "Спартака" Федун – святой человек. Сделал очень-очень много", – сказал Авен.

"СЭ"

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Теги: Авен Федун Спартак
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