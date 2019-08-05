Защитник "Динамо" Сергей Паршивлюк прокомментировал удаление форварда Эсекьеля Понсе в матче 4-го тура РПЛ против "Спартака".
Понсе боролся за мяч после навеса и влетел прямой ногой в грудь вратарю "Динамо" Антону Шунину, за что получил красную карточку.
"Да, я был ближе всех в этом моменте. Я очень испугался за Антона. В динамике это выглядело очень страшно. Поэтому обсуждать красная это или нет — вообще неуместно.
Да, может быть это был игровой момент, как говорят многие, но так играть, как сыграл Понсе нельзя". - цитирует Паршивлюка Sport24.ru.
Сергей Паршивлюк: так играть, как сыграл Понсе, нельзя
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