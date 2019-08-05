"Ахмат" в матче 4-го тура чемпионата России дома победил "Оренбург" со счетом 2:1.
Чемпионат России
4 тур
Гол: Харин, 51, Роши, 70 - Деспотович, 66
"Ахмат": Городов – Уциев, Семенов, Нижич, Анхель – Харин, Исмаэл, Бериша (Роши, 46), Иванов (Глушаков, 74), Швец – Мбенг (Понсе, 80).
Запасные: Гудиев, Мусалов, Глушаков, Кадыров, Гащенков, Роши, Шиманьски, Михалак, Митришев, Понсе Нуньес.
"Оренбург": Довбня – Зотов (Чуканов, 68), Сиваков, Терехов, Шахов, Готлиб (Козлов, 83) – Кулишев, Мишкич, Рикарду Алвеш – Фламайе (Аюпов, 60), Деспотович.
Запасные: Руденко, Козлов, Маляров, Аюпов, Бидловский, Чуканов.
Предупреждения: Шахов, 6, Швец, 24, Нижич, 29, Деспотович, 70, Глушаков, 90+3
"Ахмат" победил "Оренбург" в дебютном матче Глушакова и обошел "Спартак"
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