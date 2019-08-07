» » Владимир Пономарев: в Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Чалов к этому уже сегодня? Я не уверен

Владимир Пономарев: в Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Чалов к этому уже сегодня? Я не уверен

Владимир Пономарев: в Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Чалов к этому уже сегодня? Я не уверен Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию об интересе к форварду "армейцев" Фёдору Чалову со стороны "Кристал Пэлас". Согласно информации СМИ, англичане предлагают за нападающего 25 млн евро. Таким образом, лондонцы улучшили своё первоначальное предложение по игроку сразу на 10 млн.

- О возможном переходе Чалова в "Кристал Пэлас":

Агент сказал, что англичане не сдаются и настойчиво пытаются приобрести Фёдора? Он может говорить что хочет и сколько хочет, но всё будет так как решит Евгений Гинер, и я не думаю что он отдаст Чалова даже за такую неплохую сумму. Не нужно портить парня, ему ещё рано переходить в клуб из такого чемпионата. Поиграет ещё в России год-два, и потом уже можно будет всерьёз думать о переезде.

Да, Чалов прогрессирует, забил очень хороший гол "Рубину", но пока рано. У него есть масса аспектов, над которыми ещё нужно работать: игра на втором этаже, ведь он совсем не играет головой, физически ему нужно стать сильнее, учитывая интенсивность, скорость и уровень единоборств в английской Премьер-Лиге... да много над чем ещё работать и работать. В Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Фёдор к этому уже сегодня? Я не уверен.

Всё это прекрасно понимает и Евгений Леннорович, который вряд ли его сейчас отпустит. 25 млн евро - это хорошие деньги, но лично мне просто жалко парня, он может потеряться в английском футболе. На такую сумму ЦСКА сможет купить двух новых форвардов хорошего уровня, но в клубе есть определённые принципы и воспитание, и я не думаю что Гинер пойдёт на такую авантюру.

Я понимаю, что многие мечтают играть в Англии, тем более в стабильной команде уровня Премьер-Лиги. Но если Чалов подумает головой, то поймёт, что ему рано туда ехать. Рано, Федя! Поиграй ещё за ЦСКА, окрепни здесь до конца и отдай команде всё что сможешь. Ментально Чалов не готов к такому шагу, сломают его там и всё! Поэтому я не думаю, что в ЦСКА всерьёз обдумывают вариант его продажи.

- Об информации о вероятном переходе в ЦСКА форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева в случае ухода Чалова:

Мне понравился этот нападающий в матче против "армейцев", он забил нам два гола. Соболев - перспективный игрок, видел его гол через себя, да и в целом он сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Но его игру оценить полностью пока не могу, будем внимательно следить за его выступлениями и движениями на поле. Мне сложно сказать, заиграет ли он в ЦСКА.

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Пономарев Чалов ЦСКА Кристал Пэлас АПЛ
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)
АПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Манчестер Сити 0 0
...
9 Лестер  0 0
10 Вест Хэм 0 0
11 Уотфорд 0 0
12 Кристал Пэлас 0 0
13 Ньюкасл 0 0
14 Борнмут 0 0
Сезон | Таблица | Календарь
РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Зенит 4 10
2 ЦСКА 4 9
3 Ростов 4 8
4 Краснодар 4 7
5 Урал 4 7
6 Рубин 4 7
...
16 Оренбург 4 0
Сезон | Таблица | Календарь

Последние новости

Йон Гудни Фьолусон - об ответной игре с "Порту": нет ничего невозможного
"Реал" готов заплатить за Неймара 120 миллионов евро и расстаться с Модричем
Урош Спайич: считаю, что не касался Зе Луиша. Плохо, когда судья – главная звезда матча 6
Кахор Муминов – о будущем Шомуродова: ЦСКА – один из уважаемых клубов России, но пока не рассматриваем предложения из РПЛ
Ошибающийся Сафонов, неутомимый де Вильена и пропавший Берг: оценки «Краснодара» за матч с «Порту» 2
Михаил Галактионов: Чалову нужно время, чтобы получить необходимый опыт в ЦСКА
Закончилась, не начавшись? "Краснодару" вряд ли удастся остаться в Лиге чемпионов
В случае продажи Чалова ЦСКА может купить Соболева, его отступные 2 млн евро 4
Владимир Пономарев: в Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Чалов к этому уже сегодня? Я не уверен 1
Защитник "Салюта" - о матче с командой Кокорина и Мамаева: с Пашей я играл в "Торпедо", Сашку с детства знаю
Антон Миранчук - о матче с "Арсеналом" в прошлом сезоне: самая дерьмовая игра
"Краснодар" на своем поле проиграл "Порту" 95
Олег Кононов: для меня и игроков не имеет значения, что Бюджет "Туна" в 10 раз меньше, чем "Спартака" 7
Пресс-атташе "Салюта": нашим футболистам интересно проверить свой класс на фоне Кокорина и Мамаева
Сергей Прядкин: появление в РПЛ таких игроков, как Малком, делает лигу более привлекательной
Команда Кокорина и Мамаева в колонии проведет матч с клубом ПФЛ
Вингер "Кристал Пэлас" Заа подал запрос на трансфер 1
"Спартак" расстанется с четырьмя специалистами селекционного отдела 6
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
"Локомотив" интересуется 19-летним ирландским форвардом 1
Максим Глушенков прилетел в Италию для переговоров с "Вероной" 10
Кевин Трапп перешел в "Айнтрахт"
"Барселона" готова отдать Коутиньо в аренду на год как минимум за 20 миллионов евро
Огнен Короман объявил, что вернется в "Динамо" в качестве тренера 2
"Краснодар" - "Порту": стали известны стартовые составы 14
Новосельцева: ребенок появится со дня на день. Ваня говорит, что хочет его, но никак не помогает
КДК оштрафовал "Спартак" на 210 тысяч рублей, а "Динамо" - на 195 тысяч по итогам дерби
Коутиньо отказался переходить в "Тоттенхэм" на правах аренды
КДК оштрафовал Игнашевича на 100 тысяч рублей, а "Торпедо" - на 500 тысяч 2
"Кристал Пэлас" готов сделать предложение по Чалову 69
Все новости