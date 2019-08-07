Владимир Пономарев: в Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Чалов к этому уже сегодня? Я не уверен

Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал информацию об интересе к форварду "армейцев" Фёдору Чалову со стороны "Кристал Пэлас". Согласно информации СМИ, англичане предлагают за нападающего 25 млн евро. Таким образом, лондонцы улучшили своё первоначальное предложение по игроку сразу на 10 млн.
- О возможном переходе Чалова в "Кристал Пэлас":
Агент сказал, что англичане не сдаются и настойчиво пытаются приобрести Фёдора? Он может говорить что хочет и сколько хочет, но всё будет так как решит Евгений Гинер, и я не думаю что он отдаст Чалова даже за такую неплохую сумму. Не нужно портить парня, ему ещё рано переходить в клуб из такого чемпионата. Поиграет ещё в России год-два, и потом уже можно будет всерьёз думать о переезде.
Да, Чалов прогрессирует, забил очень хороший гол "Рубину", но пока рано. У него есть масса аспектов, над которыми ещё нужно работать: игра на втором этаже, ведь он совсем не играет головой, физически ему нужно стать сильнее, учитывая интенсивность, скорость и уровень единоборств в английской Премьер-Лиге... да много над чем ещё работать и работать. В Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Фёдор к этому уже сегодня? Я не уверен.
Всё это прекрасно понимает и Евгений Леннорович, который вряд ли его сейчас отпустит. 25 млн евро - это хорошие деньги, но лично мне просто жалко парня, он может потеряться в английском футболе. На такую сумму ЦСКА сможет купить двух новых форвардов хорошего уровня, но в клубе есть определённые принципы и воспитание, и я не думаю что Гинер пойдёт на такую авантюру.
Я понимаю, что многие мечтают играть в Англии, тем более в стабильной команде уровня Премьер-Лиги. Но если Чалов подумает головой, то поймёт, что ему рано туда ехать. Рано, Федя! Поиграй ещё за ЦСКА, окрепни здесь до конца и отдай команде всё что сможешь. Ментально Чалов не готов к такому шагу, сломают его там и всё! Поэтому я не думаю, что в ЦСКА всерьёз обдумывают вариант его продажи.
- Об информации о вероятном переходе в ЦСКА форварда "Крыльев Советов" Александра Соболева в случае ухода Чалова:
Мне понравился этот нападающий в матче против "армейцев", он забил нам два гола. Соболев - перспективный игрок, видел его гол через себя, да и в целом он сейчас лидирует в гонке бомбардиров. Но его игру оценить полностью пока не могу, будем внимательно следить за его выступлениями и движениями на поле. Мне сложно сказать, заиграет ли он в ЦСКА.
Владимир Пономарев: в Англии нужно вкалывать все 90 минут, и готов ли Чалов к этому уже сегодня? Я не уверен
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