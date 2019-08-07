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Вандерсон: постараемся показать свою лучшую игру в ответном матче с "Порту"

Вингер "Краснодара" Вандерсон прокомментировал поражение своей команды в первой встречи квалификационного раунда Лиги Чемпионов против "Порту".

– Первый матч "Краснодара" в Лиге Чемпионов. Было ли волнение, боязнь соперника в начале встречи?
– Нет. Мы вышли уверенными в себе. Мы знаем, что "Порту" – хорошая команда. Будем продолжать бороться: на следующей неделе у нас еще один матч. Мы постараемся показать свою лучшую игру.

– Вы играли здесь матчи Лиги Европы. Отличается ли атмосфера матча Лиги Чемпионов?
– Вообще на больших матчах нас всегда шикарно поддерживают. Например, в матчах Лиги Европы. Сегодня поддержка была равносильной. Поэтому могу сказать, что разницы не было. Спасибо, нам нужна эта поддержка, мы её ждем на каждом матче.

– Урош Спайч жаловался на судью. А вам не кажется, что проблема, в первую очередь, в плохой реализации моментов "Краснодара"?
– Все могут совершать ошибки. Судья – это тот человек, который принимает решения. А наша работа – выходить на поле и показывать свою лучшую игру. В чемпионате России тоже случаются разные моменты.

– Что ожидаете от ответной игры. Какой она может получиться?
– Я думаю, что так как мы показали очень похожую игру, в ответной встрече шансы 50 на 50. У нас есть шансы вырвать победу и победить в противостоянии.

Источник: www.rusfootball.info

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Теги: Вандерсон Краснодар Порту
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