35-летний сербский защитник "Зенита" Бранислав Иванович по окончании сезона-2019/20 может уйти из петербургской команды и перейти в белградскую "Црвену Звезду".
"Сербы настаивают, чтобы Иванович вернулся в Сербию и закончил карьеру в "Црвене Звезде". Он им пообещал, что, наверное, так и сделает, но официально об этом пока не говорил. Бранислав всегда хотел закончить карьеру на родине, он и сам говорил об этом.
Может, если все хорошо сложится, он еще на сезон останется. Но главное здесь то, что сербы его зовут, чтобы он закончил там, и сам Иванович склонен к этому. Начал там и хочет там же закончить. Все зависит от травм, от того как будет играть, найдется ли ему замена. "Зенит" же не будет его просто так отпускать", - цитирует Орлова Sport24.ru.
Геннадицй Орлов: Иванович склоняется к уходу из "Зенита" в "Црвену Звезду" по окончании сезона
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