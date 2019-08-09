Хохлов: в первую очередь рассчитываем на Нойштедтера как на опорника

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал подписание Романа Нойштедтера:



- В последнее время нас покинуло несколько игроков схожего амплуа – ушли опорные полузащитники Самба Соу и Абдул Азиз Тетте. Конечно, нам нужен был футболист в эту зону, и мы рады, что им стал Роман Нойштедтер.



Немаловажно, что помимо опыта игры в сильных европейских клубах и на самом высоком уровне Роман – россиянин и не будет считаться иностранцем. О лимите мы не забываем.



Последние сезоны Нойштедтер провел в обороне, но мы отталкиваемся от его возможностей в роли опорного полузащитника, игрока центра поля, и рассчитываем на него в первую очередь именно в этом качестве, - приводит слова Хохлова официальный сайт "Динамо".