"Андерлехт" отказался от приобретения Луки Джорджевича из-за цены трансфера

"Андерлехт" отказался от приобретения нападающего "Зенита". Бельгийский клуб не готов заплатить необходимую сумму за трансфер.Джорджевич вылетел вместе с "Зенитом" в Москву на выездной матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги с "Динамо". Он продолжает переговоры с "Локомотивом", но контракт между сторонами по-прежнему не подписан.Лука выступает за "Зенит" с лета 2012 года. Два последних года он провёл в аренде в тульском "Арсенале". В сезоне-2018/19 на клубном уровне 25-летний черногорский футболист принял участие в 27 матчах. В его активе 9 забитых мячей и 6 результативных передач. Контракт Джорджевича с сине-бело-голубыми рассчитан до 30 июня 2020 года.