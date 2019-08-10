Бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча пятого тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак".
"Для Глушакова игра со "Спартаком" крайне важна. Ему есть что доказывать, ведь он уходил из клуба не по своей воле, а скорее против нее. Да и в целом матч с "Ахматом" красно-белым ничего хорошего не предвещает. Команда потеряла много сил в игре с "Туном", к тому же грозненцы знают, как блокировать соперника в атаке. Сложно назвать москвичей фаворитом этой пары.
Жду появления Тиля и Ларссона на поле, но пока не могу спрогнозировать, как это будет. Вот Шюррле — это другое дело, с ним все было понятно изначально. У него правильные решения, другие движения, он исполнитель высокого уровня. А вот с этими двумя товарищами пока ничего не ясно. За Тиля, к примеру, говорит только цена. За него столько заплатили, что парень просто обязан как-то это оправдать", — цитирует Мостового RT.
Александр Мостовой: "Спартак" столько заплатил за Тиля, что парень просто обязан как-то это оправдать
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