» » Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени

Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Динамо" (2:0) в гостевом матче 5-го тура РПЛ отметил игру нападающего Малкома, который вышел на замену сразу после перерыва.

Отвечая на вопрос о том, взбодрил ли команду выход Малкома, Иванович сказал: "О да! Я думаю, что он очень классный игрок — посмотрите, как он работает с мячом, у него отличное чувство игры. Конечно, ему нужно время, нужно, чтобы он тренировался с командой, чтобы работал каждый день, на каждой тренировке".

"Когда он начнет играть в основе и когда начнет забивать — вопрос времени. Первые два-три месяца новичку всегда непросто, но у него есть поддержка в команде. Он классный, без вопросов", - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита".

Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
   Опубликовал:
Теги: Иванович Малком Зенит Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Алексей Сутормин: делить лидерство в "Зените" не сложнее, играть с такими футболистами - одно удовольствие
Алексей Сутормин - о Малкоме: школа "Барсы" ощущается, играет в пас
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени 1
Владимир Пильгуй: "Зенит" классом намного выше "Динамо"
"Нижний Новгород" может уволить всё руководство клуба
Сами Хедира может вернуться в "Штутгарт"
Евгений Башкиров: тяжело ли было играть против "Краснодара"? Интересно.
Матвей Сафонов: у меня язык не повернется назвать эту победу несправедливой
Президент "Оренбурга" подвел итоги матча с "Тамбовом": спасать матч на последних минутах - ненормально
Маркус Берг: пока команда выигрывает, то неважно, кто забивает голы
Дмитрий Хохлов: "Динамо" начнет выстраивать команду, когда будет завершено комплектование 2
На стадионе голландского АЗ обвалилась крыша 1
Юнес Намли: показалось, что в матче с "Рубином" судья судил против "Краснодара" 3
Пауло Дибала может заменить Неймара в "ПСЖ"
"Краснодар" и "Рубин" выяснили, кто самая атакующая команда РПЛ
Александр Руденко: заслуженно нас освистывали болельщики
2,8 : 3,65 в пользу "питерцев". Оценки по итогам матча "Динамо" - "Зенит" 2
Марсело: на меня выходили итальянские клубы
Сергей Семак: до конца матча с "Динамо" была нервозность, в 1-м тайме "Зенит" ошибался на ровном месте 2
Павел Мамаев – о сборной России: возможно все. И в тюрьму попасть, и в сборную вернуться 2
Андрей Лунин попал в сферу интересов "Милана"
"Спартак" подал протест на результат матча молодежной команды с "Ахматом" 4
"Краснодар" дома минимально выиграл у "Рубина" 12
Дзюба не знает пощады. Уверенная победа чемпиона в Москве 5
"Зенит" уверенно победил "Динамо" 77
Савелий Козлов: оценка результата не отрицательная, но и не положительная
Агент Перишича отправится в Мюнхен
Пеп Гвардиола - об использовании технологии в матчах АПЛ: нужно быть готовым к ситуациям, когда ВАР не на твоей стороне
Андреа Чуканов: "Оренбург" недоволен, несмотря на то что отыгрался со счёта 0:2
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" не закончена
Все новости