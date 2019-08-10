Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы над "Динамо" (2:0) в гостевом матче 5-го тура РПЛ отметил игру нападающего Малкома, который вышел на замену сразу после перерыва.
Отвечая на вопрос о том, взбодрил ли команду выход Малкома, Иванович сказал: "О да! Я думаю, что он очень классный игрок — посмотрите, как он работает с мячом, у него отличное чувство игры. Конечно, ему нужно время, нужно, чтобы он тренировался с командой, чтобы работал каждый день, на каждой тренировке".
"Когда он начнет играть в основе и когда начнет забивать — вопрос времени. Первые два-три месяца новичку всегда непросто, но у него есть поддержка в команде. Он классный, без вопросов", - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита".
Бранислав Иванович: Малком - очень классный игрок. Когда он начнет забивать - вопрос времени
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