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Андрей Созин - о Панченко: бить - хорошо, но когда не идёт, нужно остановиться

Футбольный эксперт и член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мыслями о выступлении "Динамо" и "Зенита" в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги, завершившемся победой сине-бело-голубых со счётом 2:0.

"Зенит" выиграл на классе, выложился ровно настолько, насколько нужно для победы. Сразу повёл в счёте, а после нагнетания "Динамо" всё решил вторым голом. "Динамо" же впереди ничего не показало – даже навала и острых ударов не было, а всё давление было до штрафной. Неудачный матч провёл Паршивлюк: чуть не забил себе, особо не подключался в атаку, это сильно подвело "Динамо". Шиманьски тоже растворился во втором тайме. Да, блеснул один раз с обводкой Сантоса, а кроме этого – ничего. Игра у "Динамо" стала активнее после ухода Панченко, бить по воротам – хорошее качество, но, когда совсем не идёт, нужно остановиться. Он очень предсказуем, с трибуны понятно, что будет делать. Так что правильно, что они ищут забивного нападающего.

В "Динамо" хотелось бы отметить Лещука – парень вышел вообще без паники, никаких срывов на защитников. Если бы ещё не пропустил, был бы лучшим игроком матча. Его уверенность передалась и защитникам. Мне показалось, что уже сейчас Лещук – готовый игрок основы. Жаль, не выручил.

В "Зените" же стоит выделить Оздоева. И пробил здорово, и никаких ошибок не допустил. Он сейчас вообще абсолютно правильно играет в основе и сборной России, и "Зенита". За Оздоева надо отдать должное Семаку, поблагодарить его – он нашёл к нему подход", - цитирует Созина "Чемпионат.сом".

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Теги: Созин Панченко Динамо Зенит
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