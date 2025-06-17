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Гришин - о переходе Осипенко в "Динамо": по статистике, из-под него забили 14 мячей - это плохо

Экс-игрок ЦСКА Александр Гришин высказался о переходе Максима Осипенко в "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"С чего должна наладиться игра "Динамо" с приходом Максима, если "Ростов" постоянно пропускал? По статистике, из-под него забили 14 мячей. Это плохая статистика для защитника. Осипенко просто пришёл на смену ушедшему Бальбуэне. Трансфер Осипенко — не для борьбы "Динамо" за чемпионство", - цитирует Гришина "Чемпионат".

Сегодня, 17 июня, московское "Динамо" объявило о переходе центрального защитника Максима Осипенко из "Ростова" - футболист заключил контракт с бело-голубыми на три года. В минувшем сезоне Осипенко провел за южан во всех турнирах 40 матчей и отметился 10 забитыми мячами и 5 результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 31-летнего защитника в 5 миллионов евро.

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