Кокорины и Мамаев получат положительную характеристику от ИК №4

Начальник колонии №4 Сергей Плясов сообщил, что исправительное учреждение предоставит положительную характеристику на заключенных Александра и Кирилла Кокориных, а также Павла Мамаева.2 августа, в Алексеевский районный суд поступили ходатайства адвоката об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания братьев Кокориных и Мамаева. О дате, времени и месте судебного заседания осужденные будут извещены в соответствии с требованиями части 2 статьи 399 УПК РФ (не позднее 14 суток до дня судебного заседания).– Никаких претензий ни к Кокориным, ни к Мамаеву нет. Распорядок дня соблюдают, нареканий нет. На работу ходят, в библиотеку, в храм, на зарядку, в столовую. Принимают участие во всех мероприятиях спортивных. Все трое ходят, вопросов к ним нет никаких. В суде по УДО от нас они получат положительную характеристику.