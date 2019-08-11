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Борис Ротенберг: бюджет "Сочи" - больше миллиарда рублей. Но не два и не три

Владелец ФК "Сочи" Борис Ротенберг рассказал о бюджете клуба и прокомментировал слухи о возможном приходе в команду Курбана Бердыева.

"Мы прорабатываем бюджет под конкретную команду. Учитывая, что она все еще формируется, точно цифру я назвать не могу. Она больше миллиарда рублей. Но не два и не три.

Разговоры о том, что все время где-то рядом с "Сочи" фигура Курбана Бердыева, — неправда. Он позвонил мне один раз, чтобы поздравить с выходом в РПЛ. Больше разговоров никаких не было. Я понимаю, какое давление может создать фигура Бердыева на того же Точилина. Зачем мне это надо? Важно давать дорогу молодым, чтобы они могли доказать свою самодостаточность и способность побеждать", - цитирует Ротенберга "Матч ТВ".

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Теги: Ротенберг Сочи
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