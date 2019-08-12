Бывший арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал работу судьи Алексея Сухого на игре "Ахмат" – "Спартак" (1:3):
- Гол "Ахмата" нельзя было засчитывать, Анхель подыграл себе рукой, мяч забит с нарушением правил.
Что касается удаления Мбенга, то, хотя он и не хотел наступать на ногу Джикии, это все равно желтая карточка, а значит удаление. Первоначальная ошибка была в моменте с перепалкой Джикии и Мбенга, когда Сухой не показал карточку Георгию. Можно было избежать всех эмоций, показав обе карточки в этой стычке.
Похожий эпизод случился после в моменте стычки Зобнина и Швеца. Нужно было наказывать желтыми обоих. Для Швеца карточка бы стала второй, поэтому нужно было его удалить, - приводит слова Хусаинова "Чемпионат".
Сергей Хусаинов: гол "Ахмата" нельзя было засчитывать
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