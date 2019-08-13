Валерий Рейнгольд: "Спартак" забьет "Туну" мячей пять, но только при полной самоотдаче

Чемпион и обладатель Кубка СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд в интервью Rusfootball.info поделился ожиданиями от ответной игры третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» - «Краснодар» и ответной встречи третьего квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» - «Тун».

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- Думаю, что «Краснодар» в гостевом матче ничего не сделает. По игре в первой встрече было видно, что «Порту», откровенно говоря, сильнее, мобильнее и мастеровитее. - отметил Рейнгольд. - Не хочу обидеть «Краснодар», но счет в первой встрече закономерен. Краснодарцы пытались что-то сделать, ребята - молодцы, но футбол такая штука, где на первое место выходит мастерство. Поэтому в Португалии, мне кажется, «Краснодару» ловить нечего, но зубы он покажет. Вы же прекрасно понимаете, что это Лига чемпионов. И «Порту» понимает, что не имеет права проигрывать только по одной причине: это команда, которая выращивает игроков, продает их, снова выращивает - это рынок футбольный. Поэтому, если они проиграют «Краснодару», в Португалии будет большой скандал. А у нас проигрыш, увы, это обыденное явление. Ну, выбыли, и ладно. У нас, сами понимаете, как к этому относятся: никакого ужаса, все в порядке. Уже после первой игры кажется, что мы потеряли одну команду в Лиге чемпионов. Опять же для «Порту» этот проигрыш будет катастрофой, а для нас - проскочим, ничего - будем играть в Лиге Европы. И в Лиге Европы «Краснодару» как раз надо играть и выигрывать турнир. Он будет там очень конкурентоспособен. В Лиге чемпионов ему делать нечего. Другое дело, мне могут возразить, что там деньги большие. Что пройдут в Лигу чемпионов, и деньги хорошие получат. Но я в финансах ничего не понимаю - я говорю именно с точки зрения игры. А в этом отношении «Краснодару» в Лиге чемпионов делать нечего. Вообще же, чтобы «Краснодар» обыграл «Порту», должно произойти какое-то чудо.



- Игра «Спартака» в последнем матче с «Ахматом» вселила в вас оптимизм?



- Да, наконец-то сейчас я увидел то, что хочу увидеть на протяжении долгого периода времени - полную самоотдачу и игровую дисциплину. Без этих составляющих выходить на поле бесполезно. Я часто по делу критиковал Айртона. Посмотрите, как он сейчас строго сыграл в обороне и выручил команду. Два мяча фактически вытащил из пустых ворот. Оказался там, где должен быть защитник. Наконец-то дошло до них, как надо играть. Да и вся команда в этом матче сыграла на профессиональном уровне.



- Чего ждете от ответной игры с «Туном»?



- Соперник просто не умеет играть в футбол. «Спартак» просто порвет их. Много забьет, мячей пять. Но только при полной самоотдаче и игровой дисциплине. Если же игроки подумают, что они просто так, одной левой, обыграют соперника, то грош им цена.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info