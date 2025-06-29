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Булыкин: в словах "Динамо" по поводу жеребьёвки Кубка России есть логика, всегда возможно провести прямой эфир

Экс-нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин прокомментировал критику организации РФС жеребьёвки Кубка России - 2025/2026 со стороны бело-голубых.
Фото: ТАСС
- В словах "Динамо" по поводу жеребьёвки Кубка России есть логика. Все всегда за прозрачность. Может, не на федеральном канале, а где-то ещё, но прямой эфир всегда возможно провести. Конечно, могут быть разные претензии у клубов к тому, как всё проводилось, или к тому, что видели эфир в записи, что не совсем способствует духу справедливой игры, - передаёт слова Булыкина "Чемпионат".

29 июня состоялась жеребьёвка Кубка России сезона-2025/2026. Церемония была проведена без трансляции в прямом эфире и без участия представителей клубов, при этом была определена сразу вся сетка турнира до последних раундов как в Пути РПЛ, так и в Пути регионов.

После оглашения пресс-службой Российского футбольного союза результатов жеребьёвки московское "Динамо", получившее в соперники чемпиона России "Краснодар" с неработающим аэропортом, выступило с критическим заявлением, в котором подвергло сомнению честность и однократность проведения жеребьёвки.

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