- Я полностью освоился в "Зените", это было видно по концовке прошлого сезона. Всё хорошо в команде, чувствую себя отлично, - передаёт слова Соболева "Чемпионат".
28-летний нападающий Александр Соболев перешёл в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года. За петербуржцев форвард провёл 31 официальный матч во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 3 ассиста.
29 июня в товарищеском матче с белградской "Црвеной Звездой" (3:0) Соболев отметился результативным пасом.
Соболев: я полностью освоился в "Зените"
Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о своей адаптации в команде.
Фото: ФК "Зенит"