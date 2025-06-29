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Соболев: я полностью освоился в "Зените"

Нападающий "Зенита" Александр Соболев высказался о своей адаптации в команде.
Фото: ФК "Зенит"
- Я полностью освоился в "Зените", это было видно по концовке прошлого сезона. Всё хорошо в команде, чувствую себя отлично, - передаёт слова Соболева "Чемпионат".

28-летний нападающий Александр Соболев перешёл в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года. За петербуржцев форвард провёл 31 официальный матч во всех турнирах, забил 7 голов и выполнил 3 ассиста.

29 июня в товарищеском матче с белградской "Црвеной Звездой" (3:0) Соболев отметился результативным пасом.

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