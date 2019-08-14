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Шаронова оштрафовали на 200 тысяч рублей, "Рубин" - на 1 миллион

"Рубин" и тренер команды Роман Шаронов получил штраф, сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

"Мы получили письмо от Александра Алаева о возбуждении дела по материалам, связанным с фактическим осуществлением роли главного тренера старшим тренером Рубина Шароновым. КДК рассмотрел всю информацию из СМИ и общедоступных источников и принял решение: за систематическое и демонстративное фактическое исполнение обязанностей главного тренера Романом Шароновым, не являющимся таковым, и действия "Рубина" по систематическому представлению Шаронова в качестве фактически исполняющего обязанности главного тренера оштрафовать Шаронова на 200 тысяч рублей, а "Рубин" — на 1 миллион рублей", - цитирует Григорьянца "СЭ".


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Теги: Шаронов Рубин
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