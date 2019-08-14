Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов рассказал, как идет подготовка к матчу 6-го тура РПЛ с "Сочи".
"Восстанавливаемся, провели тактическую тренировку, завтра день посвящен анализу игры соперника и помоделируем те действия, которые будем применять в игре. В ближайшее время должны обрасти игроками, потому что у нас маленькая обойма, и команда требует серьезного и качественного усиления, это однозначно. Объяснял ситуацию — были трансферы уже готовые в финальной стадии, игроки, к сожалению, получали травмы в последний день перед заключением договоров.
Поэтому здесь нужны решительные меры. Думаю, в самое ближайшее время у нас все-таки появится пополнение в виде квалифицированных футболистов, это крайне необходимо, чтобы придать команде уверенности. Не хочется забегать вперед, все двигается в правильном направлении, надеемся, что в ближайшее время будут новички", - цитирует Федотова пресс-служба клуба.
Владимир Федотов: "Оренбург" требует серьезного и качественного усиления
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