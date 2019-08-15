Андрей Колесников, выступающий за белгородский "Салют" и тренирующий детей, рассказал, что находящиеся за решеткой нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник Павел Мамаев рассчитывают выйти на свободу по УДО (условно-досрочное освобождение).
"Думаю, их наказание — перебор. Пора ребят отпускать. Они уже понесли достаточно суровое наказание. Пусть снова радуют болельщиков хорошей игрой. Как всех в колонии порадовали — на дворовом поле бились в полную силу, старались.
Видел фото Кокорина в СИЗО, и по сравнению с тем временем Саша ожил. Они находились в камере без занятий спортом, теперь — по полтора часа в день. Когда начались нагрузки, хоть какое-то движение, Сашиной ноге стало проще. Если ты не активен, передние мышцы бедра атрофируются, могут болеть, ныть. А теперь они в тонусе, а значит, и колено хорошо себя чувствует.
Саша был в отличном настроении и в игре, и на чаепитии. Я спрашивал, как брат — тоже все нормально. 20 лет всего Кириллу, а нытья никакого.
Кокорины очень хотят видеть семью, а Саша — играть в футбол и вернуться на прежний уровень. И чем скорее, тем лучше. Нет повода их держать до поздней осени или зимы. И ведут себя хорошо, и правонарушение всего одно. Саша и Паша рассчитывают выйти по УДО. Очень верят, что скоро отпустят", - цитирует Колесникова Sport24.
Андрей Колесников: Кокорин и Мамаев рассчитывают выйти по УДО
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