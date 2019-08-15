Адам Натхо, отец полузащитника Амира Натхо и дядя экс-хавбека ЦСКА Бибраса, рассказал, почему его сын покинет БАТЭ, за который выступал с марта текущего года. Также Натхо-старший поведал, где может продолжить карьеру Бибрас.
"Почему Амир ушел из БАТЭ? Все произошло очень неожиданно для нас. У них в средней линии сейчас 14 человек. В БАТЭ сказали — надо потерпеть, ждать своего шанса. Ну а что терпеть — играть надо. Это не разрыв контракта. Сейчас решаем — или до конца года Амир уходит в аренду, или забираем документы. Какие варианты продолжения карьеры? Пока нет вариантов, все произошло неожиданно. Сейчас будем оперативно подыскивать.
Где продолжит карьеру Бибрас Натхо? Есть два варианта — в Турции или в России, у него есть предложение от двух команд, и это не «Рубин». Сам Бибрас многое осознал, и хочет продолжить карьеру именно в России", - цитирует Натхо Sport24.ru.
Адам Натхо: Бибрас хочет продолжить карьеру именно в России
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»
Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте
Следуйте за нами в Twitter